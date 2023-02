Kiko Rivera sigue arrastrando problemas de salud. Desde que sufrió el ictus, el dj sigue recuperándose y, aunque asegura que ahora lleva un estilo de vida más saludable, de vez en cuando, vive algún que otro susto. El último de ellos llegó justo el día de su 39 cumpleaños. El hijo de Isabel Pantoja contaba las horas para celebrar un año más de vida cuando un nuevo problema de salud le llevó de nuevo al hospital.

Fue él mismo quién comunicó a sus seguidores que estaba pasando su 39 cumpleaños en el hospital. Lo hizo compartiendo una fotografía en la que se le veía una vía en el brazo. "No se alarmen. Solo tengo un cólico nefrítico, pero duele tela telita tela. Así empecé anoche de madrugada mi cumpleaños. Bienvenido 39!", escribía junto a la imagen.

Horas después y ya en su casa, subía un vídeo en el que contaba lo que le había ocurrido. "He pasado una noche de perros. Ahora me duele menos, pero vaya entradita a los 39, chiquillos. Madre mía, no veas cómo duele, señores. No sé si lo habéis tenido alguna vez pero no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Espero durante el día mejorar y soplar las velas y tomarme un cachito de tarta", explicaba.