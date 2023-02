Ana Obregón ha logrado cumplir, por fin, el sueño de su hijo. Hace unos días presentaba la 'Fundación Aless Lequio', un organismo que nace con el único objetivo de conseguir financiación para investigar sobre el cáncer.

"El sueño de mi hijo por fin hoy ha dado a luz. Su sueño era crear una fundación para investigar el cáncer porque la investigación es fundamental. Nos hemos enfocado sobre todo ahora en lo que es la investigación de ese cáncer tan agresivo que desgraciadamente se llevó a mi hijo, a Elena Huelva, a niños y jóvenes… porque es un cáncer más extraño" confesaba el día de la inauguración, en la que llamó mucho la atención la ausencia de Alessandro Lequio.

El padre del hijo de Ana Obregón no estuvo presente en un día tan importante y aprovechó su presencia en 'El programa de Ana Rosa' para explicar el motivo. Aseguró que estuvo enfermo y que, por precaución, optó por quedarse en casa. También aprovecho para dar las gracias a dos personas entre las que no se incluía la presentadora.

"Lo único que quiero es darle la enhorabuena y las gracias a dos personas. A mi amigo íntimo Manolo Godia, que no solo fue organizador de absolutamente todo, sino que nos presentó a este magnífico donante, Aurelio Palomo, que dejó en su testamento la única donación que ha permitido en marcha la fundación", dijo en su programa.

Unas palabras que no le habrían hecho ninguna gracia a Ana Obregón. La presentadora ha reaccionado muy molesta, con un comentario en una publicación de su exmarido en el que le desmontaba sus palabras: "Lo único que te has equivocado es en decir que es la única donación. Yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000€ necesarios para abrir una fundación", le echa en cara.

A pesar de su mensaje, Ana Obregón tiene claro cuál es su única misión. "Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Ayudar y salvar vidas", sentencia la actriz.