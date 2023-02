Ana Obregón por fin ha logrado cumplir el sueño de su hijo. La actriz ha presentado la 'Fundación Aless Lequio', una organización que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer.

"El sueño de mi hijo por fin hoy ha dado a luz. Su sueño era crear una fundación para investigar el cáncer porque la investigación es fundamental. Nos hemos enfocado sobre todo ahora en lo que es la investigación de ese cáncer tan agresivo que desgraciadamente se llevó a mi hijo, a Elena Huelva, a niños y jóvenes… porque es un cáncer más extraño", explicaba la bióloga el día de la presentación.

Un evento cargado de emoción en el que llamó mucho la atención la ausencia de Alessandro Lequio. El padre del hijo de Ana Obregón no la acompañó en un momento tan importante por un motivo que el mismo se encargó de explicar en 'El programa de Ana Rosa'.

"Yo la semana pasada estaba malo y el viernes tenía 39 de fiebre y consideré necesario y prudente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero al final no lo era", justificó.

"Lo único que quiero es darle la enhorabuena y las gracias a dos personas. A mi amigo íntimo Manolo Godia, que no solo fue organizador de absolutamente todo, sino que nos presentó a este magnífico donante, Aurelio Palomo, que dejó en su testamento la única donación que ha permitido en marcha la fundación"

"Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos, pero yo siempre… mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio. Ana es mucho más valiente que yo y ya está", concluía visiblemente emocionado.