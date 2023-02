Emoción a flor de piel a la altura de las nubes. Es lo que sintieron los pasajeros de un vuelo de Air Europa hace unos días cuando el piloto de la aviación Jordi Jacas dedicó unas enternecedoras palabras a sus padres, que viajaban por primera vez con él a los mandos.

"El vuelo de hoy es muy especial para dos personas que van entre todos ustedes, pero aún lo es más para mí", comenzaba diciendo el joven. Sus padres, sentados en primera fila sonreían emocionados al escuchar a su hijo por megafonía: "Para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir. Dos personas que me han apoyado en absolutamente todo para poder llegar a conseguir mi sueño desde niño, un sueño que era poder hacer este trabajo, un sueño que era ser piloto", ha relatado.

Jordi es piloto en Air Europa y una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte sus aventuras a cientos de metros de alturas a través del usuario @pilot_jordi.

El video se ha hecho muy viral, no solo por las bonitas palabras o por el emocionado rostro de los padres, sino también por las motivadoras palabras del piloto: "La verdad es que no ha sido un camino fácil. Ha sido intenso, con muchas emociones por medio, pero sin duda ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo".

"Solo quería aprovechar la ocasión para agradecérselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro de que sin ellos a mi lado esto no habría sido posible", ha finalizado, mientras el resto de pasajeros del vuelo se ha puesto a aplaudir enloquecidamente.