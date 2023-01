Luis Miguel y Ponce ya no son “compadres”

Está por ver si hay imágenes de la disputa en un restaurante madrileño, pero lo que está claro es que la amistad que un día tuvieron el torero Enrique Ponce (51 años) y el cantante mexicano Luis Miguel (52 años) ya no es tal. Y el motivo está en la relación, de amistad o de algo más, que el músico mantiene con la exmujer del torero, Paloma Cuevas. Para muestra, las imágenes que ofreció la revista Semana de la pareja paseando por Bilbao. Desde El programa de Ana Rosa soltaban la bomba. Los que fueran íntimos amigos, Luis Miguel y Enrique Ponce, tuvieron un fuerte encontronazo en el interior de un restaurante y en presencia de diseñadora. El periodista mexicano Fabián Lavalle desvelaba los detalles: “Le dice Ponce a Luis Miguel ‘No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre’.... y además se tiraron una copa de vino”, narraba el periodista asegurando que el cantante al ver al torero había decidido acercarse a saludarle. Según Fabián fue todo grabado por un comensal. “Hubo un golpe en la mesa y la copa de vino cayó, ahí intervinieron los miembros de seguridad del cantante”, concluía.