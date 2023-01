De su experiencia durante 60 días de la pandemia iluminando con su voz a personas necesitadas de calor humano por el confinamiento, la cantante gallega Luz Casal recogió un caudal de sentimientos y emociones que fluye por “Hola, qué tal”, su primera canción inédita en cinco años, y que es un adelanto del disco que publicará en marzo, el decimoséptimo de su carrera. Y “el más autobiográfico”. Hasta entonces, Casal prefiere no explayarse con su nueva creación musical, pero accedió a dar algunas pinceladas sobre el tema.

Primero, lo describe: “Es una canción que surge después de hablar con gente de todas las edades, durante las tardes de 60 días en el periodo de confinamiento a causa del COVID”. ¿El objetivo de esa iniciativa? “Mis llamadas telefónicas pretendían servir de acompañamiento, de consuelo”.

Ponía su inconfundible voz, unas veces rota y otras (o también) reparadora a un objetivo encomiable: “Ser los oídos atentos a la angustia, al miedo, a la desesperación y convertir todos esos sentimientos y sensaciones al menos durante los minutos en que estábamos hablando, en una especie de resistencia y deseo de superación”.

La huella, la imborrable huella de esa memoria compartida: “Muchos de esos testimonios que escuché en esos días se han convertido en lecciones que no olvidaré”.

Dos significados: “Aparte del título de la canción ‘Hola, qué tal’, que era el saludo que decía en cuanto cogía alguien el teléfono, están estas líneas que describen mi actitud ante cada llamada: Sé que soy capaz/ de ponerme en tu piel. / De sentir a la vez/ tus penas”.

Las redes sociales de Casal se llenaron de muestras de gratitud de personas que hablaron con ella. Por ejemplo: “Voy a recordar toda la vida aquel día que descolgué el teléfono y una voz familiar me dijo hola qué tal soy Luz. Los nervios me impidieron charlar contigo más sobre cosas de la vida pero me regalaste un momento de emoción inolvidable. Gracias”. La que fuera premio Nacional de Músicas Actuales publicó en 2022 “Solo una noche”, su primer disco en directo.