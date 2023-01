En las últimas horas, la mujer de Dani Alves rompía su silencio con un emotivo vídeo en sus redes sociales. "Tengan un poco de empatía", decía una destrozada Joana Sanz. Y es que la súper modelo tinerfeña está comenzando el 2023 de la peor forma posible: ha perdido recientemente a su madre y su pareja, el exfutbolista del Barça Dani Alves, está en prisión acusado de violación.

Joana Sanz ya se había pronunciado sobre la situación Alves con anterioridad, mostrando su apoyo incondicional al futbolista después de que una joven de 23 años lo denunciase por, presuntamente, abusar de ella sexualmente en los baños de una discoteca de Barcelona, el pasado 30 de diciembre.

Pues bien, ahora ha trascendido el vídeo de esa primera reacción, en el que la canaria le concede el papel de víctima a su esposo ante "algunas mujeres que se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido, en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero ni imaginar cuando yo no estoy", señalaba Sanz en esas imágenes.

Me pinchan y no sale ni una gota de sangre.



(la esposa de Dani Alves). pic.twitter.com/nOV0cocBcg — Locura (@Locura__) 24 de enero de 2023

Su defensa a Alves en este autovídeo continuó con un ataque directo a su género: "El valor que se tiene hoy en día la mujer es menos que un chupito de un euro, hablando claro y pronto. Basta ya, basta ya de darle todo este bombo a una noticia que no tiene ni pies ni cabeza", concluía la modelo, convencida de que su marido no había cometido ningún delito.