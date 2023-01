Amor, desamor, engaños y traiciones... no, no estamos hablando de una película romántica de sobremesa, sino de la vida del exfutbolista Gerard Piqué que no deja de protagonizar escandalosos titulares.

Cuando todavía nos estábamos recuperando de la letra envenenada de la 'Sesión 53' de Shakira y Bizarrap, Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán debido a una infidelidad, y no, no se trata de una antigua deslealtad hacia Shakira que haya salido ahora a la luz, sino de una infidelidad que afecta a su actual pareja, Clara Chía. Shakira vuelve a la carga, ahora con baile incluido Y es que en los últimos días se han hecho públicas algunas informaciones que apuntan a que Clara lo estaría pasando realmente mal debido a la presión mediática y las "pullas" de Shakira, lo que habría desembocado en un bache entre la Chía y Piqué. En medio de este escándalo el paparazzi Jordi Martín, que fue el primero en desvelar la infidelidad de Piqué a Shakira con Clara, ha apuntado a que el exfutbolista ya estaría ahogando las penas con una nueva chica, también muy joven y también catalana. “¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo”, escribió el paparazzi publicando una foto de la joven. Ella es Julia Puig, una conocida influencer y abogada catalana que se ha visto obligada a poner en privado todas sus cuentas en redes sociales debido al revuelo que se está creando y que la vincula directamente con Piqué. Por el momento el futbolista no ha hecho declaraciones sobre el asunto y continúa llevando una vida normal junto a Clara Chía.