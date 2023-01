Pese a tener en su colección varios Audi, Aston Martin o Mercedes, Gerard Piqué, uno de los principales organizadores de la Kings League, llegó al encuentro de ayer domingo en un Renault Twingo. Al futbolista, amante de los coches de alta gama, nunca se le había visto con un utilitario normal y corriente, pero parece que contestar al beef que Shakira le dedicó en su último tema con Bizarrap lo ha cambiado todo. Un gesto con el que contesta a las críticas de su expareja y juega una calculada estrategia de marketing. Los hombres también facturan a costa de sus exmujeres.

En la Bizarrap Session 53#, que ya es número en Youtube y plataformas digitales, Shakira comparaba a la nueva novia de Gerard Piqué, Clara Chía, con un Casio y un Renault Twingo mientras que ella se veía como un Rolex y un Ferrari. Y, aunque Piqué no ha respondido de forma oficial a la canción, ha convertido la Kings League en el escenario de su despecho.

En el stream que realizó el viernes con otros influencers como Ibai o Spursito, el exfutbolista anunció que había firmado un acuerdo con la marca de relojes Casio para que fuera uno de los patrocinadores de la Kings League diciendo que un Casio era para toda la vida. Sin embargo, no lo demostró así ya que antes del directo llevaba, precisamente, un Rolex que se quitó exclusivamente para su directo. “Clara-mente”, Piqué sigue prefiriendo los relojes caros.

Y, este domingo, tocaba el turno del Twingo. Gerard Piqué ha llegado al circo en el que se ha convertido la Kings League montado en un Renault Twingo blanco y con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que no se sabe es si de verdad habrá viajado en él o solo habrá recorrido los últimos metros. Un gesto con el que ha respondido a la canción de su expareja, aunque, de momento, no ha anunciado ningún acuerdo publicitario con el fabricante de vehículo. Aunque, si se atiende a como cayeron las acciones de Casio cuando Piqué anunció su colaboración con ellos, es probable que Renault prefiera apartarse para que el conflicto no le “sal-pique”.

Lo que sí ha conseguido con estas calculadas estrategias de marketing es convertirse en Trending Topic durante varios días y subir las visualizaciones de los streams de su nueva liga, que el viernes llegaron a más de medio millón. Por su parte, Shakira acumula ya más de 300 millones de reproducciones de su canción con Bizarrap entre plataformas musicales y redes sociales.