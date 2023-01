Hasta Jordi Évole pedía en un tuit si el Gobierno podía declarar el día de ayer festivo “para poder seguir hablando de lo de Shakira tranquilamente, sin que el trabajo nos interrumpa”. Sí. La loba. O la jefa aulló. Alto y claro. De madrugada. Tres minutos y 33 segundos, que es lo que dura la canción de Shakira con Bizarrap. El streamer Ibai Llanos, socio de Gerard Piqué, hizo un directo en Twitch para escuchar la canción junto a sus seguidores y mentó hasta la madre que lo parió. ¿Alguna puyita velada? No querido. Una proclama en toda regla de la colombiana contra Piqué, su nueva pareja, Clara Chía y hasta su suegra. Las redes se cortocircuitaban. Millones de reproducciones en YouTube desde el lanzamiento nocturno. Memes para dar y tomar. Caldo para las tertulias, abono para las crónicas del corazón y otras vísceras. La canción del verano, en enero. Su título: Session 53.

Dejando claro que “las mujeres ya no lloran sino que ahora facturan”, la cantante se muestra demoledora con su exnovio –y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha– y la joven que ahora está con el exfutbolista, Clara Chía, con frases como “yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, reproches como “tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, el recuerdo de uno de sus grandes éxitos al cantar que “una loba como yo no está para novatos” ni para “tipos como tú”. Y ese: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”. O “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. O “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. Más clara, blanca y en botella.

Entre las reacciones, la de músicos como Alejandro Sanz, que publicó un explícito “¡Auuuuuu!”. Aitana escribió “Shakira” entre corazones. Y más tarde bromeaba: “En TikTok me salen vídeos de “analizamos las indirectas... ¿qué indirectas?” “Cuando tu vas, la loba vuelve”, apuntaba Chenoa. “Gigante Shakira. Punto final”, tuiteaba el cantautor colombiano Fonseca.

La influencer y exmujer de Risto Mejide, Laura Escanes, por su parte, se extendió calificando la canción, que por cierto llega después de las más comedidas Te felicito y Monotonía, de “temazo” que la ha dejado “en shock” porque cree que Shakira ha sido “demasiado directa”, “echando más leña al fuego” tras su polémica separación. “Pienso en sus hijos y es lo que me tira para atrás. Solo por intentar protegerlos porque tienen una edad en la que evidentemente les van a decir cosas en el colegio... o ellos pueden ver y escuchar y ser conscientes de toda la movida y la guerra que hay entre ellos. Suficiente circo se ha montado ya. Creo que a veces es mejor callar por proteger a los tuyos y a tu salud mental”.

La “bomba nuclear”

Ana Rosa Quintana y sus contertulios también se relamían desde su púlpito de Telecinco sobre la letra de marras, asegurando que Shakira “ha soltado una verdadera bomba nuclear. Desde el principio hasta el final no se deja absolutamente nada, hay que tener mucho cuidado con estas cosas...”

Bibiana Fernández recordaba que el desamor siempre da mucho más juego. “Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso, cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”. Fin. Por ahora.

Y un presunto plagio

Para añadir más leña, una cantante venezolana llamada Briella denuncia en las redes que el estribillo de Session 53 es muy similar al de la canción Solo tú que ella publicó en verano. Briella ha compartido dos fragmentos de ambos temas. El primero hace referencia a una parte donde canta Shakira “como tú”, en referencia al exjugador y su nueva pareja. Al mismo tiempo, Briella enseña un fragmento donde canta “solo tú”. Lo cierto es que el parecido entre ambas melodías llama la atención. Apenas minutos después de que Briella hiciera su publicación, las redes han criticado a la cantante sin piedad. “Te explicamos cómo funciona esto, reina. En realidad, también se parece a otras muchas canciones que se han ido publicando a lo largo de los últimos 20 años”.