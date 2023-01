Tamara Falcó e Iñigo Onieva empezaron el año anunciando su sorprendente e inesperada reconciliación. La pareja se daba una segunda oportunidad unos días antes de despedir el 2022 y han querido entrar en este nuevo año por todo lo alto con una romántica escapada a Laponia.

Han dado muestra de ellos a través de sus redes sociales donde ambos han compartido algunos de los íntimos y bonitos momentos que han vivido durante su visita a Finlandia. Un post con diferentes fotografías y algún que otro vídeo le han servido a la pareja para declararse su amor públicamente y gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están.

"Hasta el fin del mundo juntos", empezó diciendo el empresario. "El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir. Porque como dice el dicho, lo que no nos mata nos hace más fuertes."

"Ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que no quiero", confesó Iñigo Onieva en su post.

"Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que más quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mí y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual".

"Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada 'nanosegundo'", escribió haciendo mención a la ya popular frase pronunciada por Tamara Falcó cuando anunció su ruptura.

"Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down". "Te quiero, mi amor", terminó diciendo.

La marquesa de Griñón también ha querido tener un romántico gesto con su novio. Además de publicar unas cuantas imágenes juntos, ha dejado claro la ilusión que siente en este nueva etapa de su relación. "Hasta el fin del mundo", escribió ella también.