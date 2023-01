Los peores presagios se cumplieron en la mañana del martes 3 de enero de 2023 cuando los familiares de la Elena Huelva comunicaban su fallecimiento a través de las redes sociales. La joven, que había publicado un inquietante mensaje que había alertado a sus seguidores, falleció a los 20 años de edad a consecuencia de un sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2019, cuando apenas tenía 16.

La 'influencer' se había convertido en inspiración para miles de personas a través de sus publicaciones en sus redes sociales, donde comentaba su día a día luchando contra el cáncer.

Os quiero… — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) 2 de enero de 2023

La noticia de su fallecimiento ha causado un gran impacto en las redes sociales donde la joven influencer se había convertido en todo un ejemplo de lucha y, como era de esperar, las muestras de cariño no han dejado de sucederse desde que se conoció el triste suceso.

Numerosos rostros conocidos han querido rendirle un espacial homenaje y apoyar a su familia en estos duros momentos.

Aitana era un gran amiga de Elena Huelva y no ha querido perder la ocasión de compartir algunos de los tiernos momentos que vivieron juntas. "Mi niña, tus ganas siempre ganaron. Elena, qué ejemplo de fortaleza nos diste siempre a todos. Una estrella nueva brilla".

Ana Obregón también publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a un sentido texto "Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó , ver como has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer.".

Sara Carbonero, con la que tenía una relación muy especial, le ha dedicado un emotiva carta de despedida que ha conmovido a sus seguidores y familiares.

"Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo. Vuela alto como esas libélulas que tanto nos gustan. Te quiero muchísimo", escribió.

" No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa", compartía Manuel Carrasco junto a un carrusel de momentos que ambos compartieron.

Paula Echevarría, María Castro y un sinfín de rostros conocidos y anónimos han querido darle el último adiós con numerosos mensajes de amor y admiración por la joven.