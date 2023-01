Elena Huelva se ha convertido en uno de los rostros más populares de las redes sociales. La joven de 21 años es todo un ejemplo de lucha y superación desde que en enero 2019 le diagnosticaron un sarcoma de Ewing y, desde entonces, no ha dejado de compartir la evolución de su enfermedad. A principios de año relató sus vivencias en un libro inspirador en que cuenta sus vivencias y da una auténtica lección de vida.

Desde que se dio ha conocer ha ido narrando las diferentes etapas de su enfermedad y los últimos mensajes que ha compartido a través de sus redes sociales han hecho saltar las alarmas de sus seguidores. "Mañana se acaba el año, ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona", reflexionaba la joven unas horas antes de despedir el 2022.

Después de sus palabras, Elena publicaba otro mensaje que alertó a muchos. "Os quiero...", escribía.

La segunda de sus publicaciones de este año 2023 no ha sido mucho más alentadora y sus seguidores han querido volcarse al máximo con ella después de leer sus emotivas palabras. "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre", escribía junto a una fotografía en la que aparece su mano sujetando la de sus padres y su hermana.

La fotografía se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo de parte de sus más de 800.000 seguidores entre los que se encuentran personajes famosos como Ana Obregón, Paula Echevarría o Eva González.