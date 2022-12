Han pasado siete meses desde que Shakira Mebarak y Gerard Piqué anunciaran su separación y seguimos sin saber si fue culpa de la monotonía, como exponía ella en su canción. El pasado 1 de junio, lanzábamos la noticia de la ruptura de la pareja y apuntábamos a una presunta infidelidad por parte del futbolista. Tres días más tarde, confirmaban el final de la relación con un escueto comunicado, oficializando así el final de una de las historias más mediáticas y celebradas del universo rosa.

La separación se materializaba tras unos meses de crisis y fuertes desavenencias. La cantante, enamorada aún, confiaba en que la separación fuera algo temporal. El tiempo no le dio la razón y, para su sorpresa, una tercera persona había irrumpido en escena. Gerard Piqué y Clara Chía se conocieron en noviembre de 2021 en un bar de Barcelona. Ambos frecuentaban los mismos locales de la noche barcelonesa y tenían amigos en común. Fue un auténtico flechazo.

Si Piqué comenzó su relación con Clara Chía antes de separarse de Shakira no podemos confirmarlo, ya que los entornos de la ya expareja no se ponen en absoluto de acuerdo, pero lo cierto es que en febrero, Chía fichó por la empresa de Piqué y comenzó a trabajar en Kosmos. Solo un mes más tarde, a mediados de marzo, el futbolista abandonaba el hogar familiar y se trasladaba a su piso de la calle de Muntaner, en la zona alta de Barcelona. El deterioro de lo que había sido una pareja idílica rebosaba y para el exazulgrana, que ya no veía vuelta atrás, fue el inicio de su nueva vida de soltero. Tras varios meses de especulaciones, en agosto conocimos por fin a Clara Chía Martí, la mujer que ocupa ahora el corazón del exfutbolista catalán. Salieron del armario como pareja en el festival Summerfest de la Cerdanya, donde se mostraron muy cariñosos en público por primera vez, unas imágenes que sentaron fatal a la cantante y que avivaron la tensión entre el exdefensa culé y Shakira.

El pasado verano fue también cuando comenzaron las largas negociaciones para decidir cómo establecer la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, y se filtró a los medios el deseo de la colombiana de llevarse a los pequeños a Miami. Un auténtico jarro de agua fría para el jugador y para toda su familia. Giro de guion de nuevo, también, con la retirada profesional de Piqué, anunciada a principios de noviembre, con la que propiciaba la firma del ansiado acuerdo.

Dejar marchar

La madrugada del 7 al 8 de noviembre, tras 13 horas de farragosa reunión, Shakira y Piqué acordaron las cláusulas de su separación, junto a sus abogados, en el ya famoso convenio encriptado que regulaba la guarda y custodia de sus hijos. “En la vida, a veces querer es dejar marchar”, dijo Piqué que cedió a las pretensiones de su ex, pero pactó viajar a Miami para convivir con sus hijos 10 días cada mes y logró también gran parte de los periodos vacacionales del calendario escolar.

El 1 de diciembre, sin ni tan siquiera mirarse, ambos ratificaron el acuerdo ante el juez y se encuentran a la espera de que se homologue dicho documento en Estados Unidos, para así garantizar allí su cumplimiento.

Durante estos meses de tira y afloja con su ex, Shakira también ha tenido que lidiar con otros asuntos peliagudos. La cantante se enfrenta a seis delitos fiscales contra la Hacienda Pública, por los que se le reclaman 24 millones de euros. Ella dice que es inocente y acusa a la Agencia Tributaria de montar una “campaña mediática” en su contra.

Y por si todo esto fuera poco, su padre, William Mebarak, de 91 años, ha sufrido un preocupante deterioro de su salud en los últimos meses. Su estado es tan delicado en estos momentos, que Shakira se estaría planteando seguir unos meses más en Barcelona, y esperar a que sus hijos acaben el curso escolar, para no someter a su padre a un viaje tan largo. En el caso de que finalmente decida viajar a Miami, lo haría la semana del 9 de enero y en un avión medicalizado, acompañados de parte del equipo médico que atiende a su padre en la clínica Teknon de Barcelona.

La cantante, que acaba de regresar de unas breves vacaciones con sus hijos en Dubai, cedió ayer la custodia de Milan y Sasha a su padre, para que disfruten juntos hasta el día 8 de enero, tal y como consta escrito en el convenio de separación. Así que, de momento, la mudanza de Shakira a EEUU sigue sin fecha cerrada.