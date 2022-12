La presentadora Cristina Pedroche está embarazada. La noticia ha saltado (una exclusiva de 'Lecturas') pocos días antes de que la pareja del chef Dabiz Muñoz vaya a presentar de nuevo las campanadas de Antena 3. Será la Nochevieja más especial de la pareja, que ya lleva junta ocho años.

La noticia hace pensar la posible relación del embarazo con el vestido que utilizará Pedroche, de 34 años, en las campanadas de Antena 3, acompañada por Alberto Chicote. Como cada año, la presentadora ha ido informando en cuentagotas de su vestimenta, todo un acontecimiento mediático. La próxima maternidad marcará el 'look' de Pedroche sin duda.

"Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito pero fuerte", adelantaba Pedroche en 'El Hormiguero' en un tono que ahora se adivina casi profético. "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar”.

Se da la circunstancia de que no hace mucho, concretamente en marzo, la colaboradora de 'Zapeando' habló en una entrevista sobre su maternidad, y no parecía inminente: "Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos".