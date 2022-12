Aitana ha cerrado el año por todo lo alto en lo que a la música se refiere. La artista ha puesto fin a su gira '11 razones TOUR', después de casi dos años sobre los escenarios, por un lleno absoluto en el Wizink Center. Un concierto muy esperado por sus fans y que había generado una gran expectación por la situación personal en la que se encuentra tras que saliera a luz su supuesta ruptura con Miguel Bernardeau.

Su espectáculo, con el que dice adiós al público, ha cautivado una vez más a todos los presentes que, no perdieron detalle de cada uno de los movimientos y las palabras que Aitana pronunció durante su actuación. Fueron muchos los que vieron mensajes evidentes al actor.

"Estoy sensible", arrancaba diciendo y haciendo clara alusión a como se encuentra. "Estoy muy emocionada y voy a intentar no llorar mucho esta noche. Soy una persona muy emocional, pero también soy ese tipo de cantante que no sabe cantar llorando, entonces tengo que intentar no llorar mucho esta noche porque todo el tiempo tengo las emociones a flor de piel", confesó.

Se le puedo ver visiblemente emocionada interpretando algunas canciones e incluso llorando en el momento en el que interpretó 'Vas a quedarte".

No hay palabras para describir lo que se siente en el momento que @Aitanax calla emocionada y el público corea su mítico “Vas A Quedarte” 🥹 #11RMásTourFinal pic.twitter.com/vkCoc8fnmi — News Aitana (@NewsAitana) 20 de diciembre de 2022

Para los seguidores de la artista no pasó desapercibida la elección de algunas de las canciones que Aitana escogió para poner fin a su gira. Algunas con un mensaje muy claro que algunos vieron dirigido a Miguel Bernardeau. "Estoy en ese punto en el que quiero cantar canciones que sienta", recalcó.

Estas palabras cobraron especial relevancia cuando Aitana decidió cantar 'Cine', la única canción de la serie que protagoniza junto a Miguel y que habla de una ruptura.

lo rotísimo que me ha dejado aitana cantando el cine 💔 pic.twitter.com/2LLXbfvC3K — nacho (@Nachojmnzz) 20 de diciembre de 2022

Los que se resistían a creer en la ruptura de Aitana y Miguel buscaron entre las gradas al actor que, como era de esperar, no acudió al concierto más importante de la cantante. El que sí estaba era Sebastián Yatra. El colombiano quiso acompañar a la de Barcelona entre rumores de un posible romance entre ellos.

Después del concierto se dejaron ver juntos de fiesta con otros compañeros de profesión como Abraham Mateo y Lola Índigo, que estuvo encima del escenario acompañado a su amiga de concurso.

sebastian yatra aitana lola indigo y abraham mateo cantando la soty de este añopic.twitter.com/rXDrxmt1Qs — َ (@framesalone) 21 de diciembre de 2022

Entre las sorpresas del concierto, destacaron también las actuaciones con David Bisbal, Pablo López, Peta Zeta que quisieron acompañar a Aitana en esta noche tan importante en su carrera,