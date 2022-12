Dua Lipa tenía previsto lanzar su segundo disco de estudio, Future nostalgia, el 3 de abril de 2020, pero, al filtrarse en internet, decidió publicarlo una semana antes. Entre lágrimas, confinada en Londres, el 23 de marzo dio a conocer la nueva fecha en un directo de Instagram. Su llanto estaba justificado. “He estado indecisa sobre si es lo correcto, pues muchos están sufriendo. No estoy segura, pero creo que lo que más necesitamos en estos momentos es música, alegría e intentar ver la luz”, dijo.

Pese a sus dudas, estaba en lo cierto. Mientras estábamos encerrados en casa, aquellas canciones ayudaron a que millones de personas sobrellevaran mejor la incertidumbre del momento. Dada la coyuntura, le fue imposible promocionarlo como quisiera, pero Future nostalgia se convirtió de forma extraoficial en banda sonora de la pandemia. Justo cuando el mundo se detuvo, ella despuntó como nunca. Pasó de ser una promesa del pop a una superestrella. Y no precisamente una típica.

Sin pelos en la lengua

Su padre, que compaginaba una banda de rock llamada Oda con los estudios de Odontología, y su madre, estudiante de Derecho, se establecieron en Londres en 1992. De origen albanokosovar, huían de la guerra de los Balcanes y tuvieron que aparcar sus vocaciones y ganarse la vida trabajando en bares y restaurantes. Tres años después, nació Dua, cuyo nombre significa amor en albanés. Al cumplir los 11, la familia volvió a Kosovo. Y con 15 años, la futura artista convenció a sus progenitores para que la dejaran mudarse, con la hija de un amigo de la familia, al barrio londinense de Camden.

Todo aquello definió su conciencia sociopolítica: aparte de defender públicamente la causa palestina, Dua Lipa apoyó a Jeremy Corbyn, el otrora líder del Partido Laborista, en las elecciones generales del Reino Unido de 2019. “Crecí con unos padres que no tienen pelos en la lengua. Todo lo que digo viene de mi educación. Ver a mis padres adaptarse a cualquier situación, criar una familia, tener muchos trabajos, ir a la universidad por la noche… Los vi sacrificarse. Soy afortunada por tener el pasaporte británico y haber vuelto a Londres para hacer mi carrera”, dijo, en 2020. Y agregó: “Me siento tan triste por las próximas generaciones. Quizá no tengan la misma oportunidad que yo. Me rompe el corazón no ver a los jóvenes aceptados con los brazos abiertos como lo fui yo. Por el cierre de fronteras, por la situación de los refugiados. Nadie deja su casa si no es para alejarse de la crisis humanitaria. Es desgarrador. Animo a la gente a hacer lo correcto”.

Dua Lipa también es una bibliófila confesa. A mediados de octubre, fue invitada a la ceremonia del prestigioso Premio Booker, donde brindó un inspirador discurso: “La lectura de obras como El cerco, de Ismail Kadaré, puso a prueba mis conocimientos del idioma y me ayudó a conectar con mi herencia. A menudo me pregunto si los autores saben cuántos regalos nos hacen”.