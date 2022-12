El pasado 21 de octubre Kiko Rivera sufrió un ictus. El Dj se llevó un gran susto. La recuperación fue bastante rápida pero este problema de salud le ha hecho reflexionar sobres su hábitos de vida. Desde entonces el hijo de Isabel Pantoja se ha propuesto cuidarse, llevar una vida sana y moverse más. Unos propósitos que estaba cumpliendo hasta que ha sufrido un nuevo percance.

El hermano de Isa Pantoja ha sido el encargado de comunicarlo a través de su cuenta de Instagram. "Mirad cómo tengo el pie, con una fascitis plantar del carajo", aseguró mientras aparecía sentando en un sofá porque no podía moverse.

"Me han mandado las plantillas, que ya las tengo puestas, y están haciendo su trabajo, pero me duele tela", confesó. "Soy un pingüino andando ahora mismo", bromeó.

"En cuanto se me quite, volveré a caminar y a caminar", afirmó con entusiasmo. Aunque ha querido tomárselo con filosofía, el Dj ha hablado de lo duro que es hacer frente a este problema. "¿Sabéis el dolor que se siente? La putada que es no poder moverse".

Según ha apuntado 'El Programa de Ana Rosa', este nuevo problema de salud podría estar vinculado a la vuelta a la vida social por parte de Kiko Rivera. En las últimas semanas ha ido retomando poco a poco su vida con amigos y las cenas navideñas y trasnochar por las noches habrían tenido consecuencia en su salud.