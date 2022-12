'Socialité' ha despertado todas las alarmas con su última información sobre Juan José Ballesta. El programa ha destapado la presunta desaparición del actor de 'Un hombre de acción' tras la llamada de socorro de sus amigos, que se pusieron en contacto con el programa porque no consiguen localizarlo.

Según le ha contado el entorno cercano del actor al programa de María Patiño, tiene el móvil apagado y lleva 83 días sin aparecer por redes sociales. "Iniciamos una investigación porque los amigos de Juanjo Ballesta se ponen en contacto con nosotros porque no consiguen hablar con él. De hecho, nosotros nos ponemos a llamarle y tiene el teléfono apagado", revelaron desde 'Socialité'.

En su cuenta de Instagram no hay nada publicado desde el pasado 18 de septiembre, cuando Juanjo compartió un vídeo resumen con algunos buenos momentos. La publicación está llena de comentarios en los que sus seguidores muestran su preocupación por el tiempo que lleva en silencio. "¿Nadie se ha dado cuenta de que hace mucho que no sube historias?", "¿qué le ha pasado? No se ha vuelto a saber de él" son algunos de los mensajes que se pueden ver en su cuenta.

Desde 'Socialité' se han puesto en contacto con su familia para darle un poco de luz al asunto. "Nos dicen que ahora mismo está muy centrado en un nuevo proyecto que tiene y que se ha alejado del móvil porque estaba muy saturado".

"Con respecto al teléfono apagado, nos dicen que no tendría cobertura en el lugar en el que se encuentra", desvela 'Socialité' tras hablar con su familia. Aunque han asegurado que se encuentra bien, nada se sabe sobre su paradero.