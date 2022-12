Amaia Montero ha dado sus primeras declaraciones después de haber estado ingresada en una clínica durante un mes. Ha sido para Socialité, el programa televisivo que aborda la crónica social en Telecinco los fines de semana y los días festivos. Este jueves, este espacio ofrecía una exclusiva tras ponerse en contacto con ella para conocer las últimas novedades sobre su estado de salud.

La artista confesó que estas fechas señaladas del año no están siendo una época de celebración para ella. También comentó a la redacción del programa de Telecinco que no está preparada para explicar exactamente qué le ha ocurrido, además de mostrar su malestar con algunos medios de comunicación por cómo la han tratado a ella y a su familia.

Exclusiva| Las primeras declaraciones de Amaia Montero tras salir de la clínica: "No es un momento de celebración" #Socialité625 https://t.co/DxEiGwvmyx — SOCIALITÉ (@socialitet5) 8 de diciembre de 2022

La cantante Amaia Montero despertó una gran preocupación hace algo más de un mes cuando compartió en sus redes sociales una fotografía con un aspecto deteriorado. A la publicación acompañaba una frase que incrementó la preocupación de sus seguidores por su estado de salud: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Tiempo después trascendía la noticia de que la cantante había estado ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra. Su hermana confesó que estaba siendo un momento muy duro para ella.

Después de esa publicación nada se supo de Montero y unas semanas después, fue fotografiada cuando le dieron el alta en el centro donde había estado ingresada. Después salían a la luz los motivos por los que tuvo que recurrir a esta ayuda, a través de la revista "¡Hola!", que informó del fuerte cuadro de estrés y ansiedad que había sufrido, provocados por los preparativos de su nuevo disco. De ahí que recurriera a recibir ayuda profesional para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo.