Ana Obregón está de vuelta en la televisión. Después de una mala racha, la actriz vuelve a ser el rostro de la Navidad en la televisión pública y con motivo de su regreso, ha participado en el programa de Xavier Sàrda, 'La gran confusión'.

La bióloga habló su carrera en la televisión y destapó una desconocida anécdota que dejó sin palabras al presentador y a los espectadores. "Yo acabé detenida en Estados Unidos" soltó de repente. Una confesión en la que Sàrda no tardó en profundizar.

"Por prostituta, pensaron", soltó. "Era un casting. Yo estaba en Los Ángeles rodando 'El equipo A'. Me llama mi representante y me dice que Tom Cruise va a hacer una película...Es de una prostituta el personaje, vete así vestida un poco...para que te vean".

Como ella misma confesó, la rechazaron por ser demasiado sofisticada. Indignada, pidió otra oportunidad y jugó todas sus cartas: "Estuve una semana sin ducharme, me puse minifalda y bota alta tipo 'Pretty Woman'..." y se presentó otra vez al casting.

"Estaba paseando por Sunset Boulevard con esa guisa y, de repente, veo que un coche de policía me iba siguiendo. Se para y me dice: "¡Eh, tú! Que no puedes trabajar aquí" y le digo mira que yo estoy trabajando" trato de explicar la actriz. "Sí, eso es lo que decís todas. Para dentro", le respondió el policía. Usó su única llamada para contactar con su representante y celebrar su éxito: "Conque no lo parecía, ¿no? Pues mira".