Friends es una de las series más exitosas de la televisión. Hace más de veinte años del estreno de la comedia estadounidense que enganchó a los espectadores de medio mundo. La vida de estos cinco amigos se convirtió en una de las ficciones más seguidas y que todavía sigue triunfando a pesar de los años.

La serie fue el salto a la fama de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Le Blanc, David Schiwmmer, Lisa Krudow y Matthew Perry. Los cinco crecieron con un montón de generaciones durante años. Pero su salto a la fama estuvo cargado de alguna que otra sombra en su vida más íntima y personal. Así lo ha desvelado Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing.

En una reciente entrevista ha confesado que no puede volver a ver los capítulos y ha revelado cuál es el motivo por el que no consigue enfrentarse a sí mismo.

En la publicación de sus memorias explicó que durante años estuvo luchando contra la adicción a las drogas y que en el momento en que fue elegido para el papel, las cosas fueron de mal en peor a medida que avanzaba la serie y se volvió más y más exitoso.

"Podía ir a beber, tomar opiáceos, a beber, a la cocaína. Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo." Los efectos secundarios físicos del abuso de sustancias son claramente visibles en el programa y es por esa misma razón que no puede verlo.

A pesar de su lucha con las drogas, Perry explicó que nunca consumiría mientras trabajaba en el set. "Tenía la regla de que nunca bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba. Porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba. Entonces, nunca me emborraché mientras trabajaba."