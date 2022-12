Salvaterra cerró ayer la octava edición de la Festa do Viño Espumoso Rías Baixas, agotando la mayoría de los vinos ofrecidos a degustación. La fiesta amplió su recinto, que contó con una decoración navideña, en la que el público pudo degustar los vinos con productos de la tierra, tales como ostras, empanada, mejillones, embutidos, filloas, turrón o chocolate. El recinto dotado con calefacción no paró de recibir gente, que pudo degustar sentados en mesa los albariños y condados con burbujas. Ayer también tuvo lugar el nombramiento de nuevos cofrades de la Cofradía del Condado de Tea e Espumosos, además de un acto para dar a conocer al público las características de estos vinos elaborados con uvas de variedades muy valoradas como el albariño o el loureiro, frente a las variedades con las que se embotellan vinos similares en otras zonas vinícolas españolas. El encargado de la presentación fue el especialista Luis Paadin. A los actos de ayer también acudieron la directora de la Axencia de Turismo de Galicia de Galicia, Nava Castro, el conselleiro de Medio Rural, José González, así como representantes de la Diputación de Pontevedra y concellos próximos. La alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, se mostró satisfecha de la recuperación de esta fiesta que no pudo celebrarse en las dos ediciones anteriores debido a la pandemia, y destacó que gracias a este evento, los vinos espumosos de la D.O. Rías Baixas son más conocidos.