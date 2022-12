La relación entre Shakira y Piqué ya no es ni siquiera cordial. La tensión acumulada de los últimos meses les ha pasado factura y reconvertir su desamor en amistad es algo que se prevé harto difícil ahora mismo, según afirma su entorno.

Tan solo unas horas después de ratificar su acuerdo de separación ante el Juzgado de Primera Instancia y de Familia número 18 de Barcelona, ambos acudieron a la función de Navidad de su hijo menor, Sasha. Lo hicieron por separado y se sentaron a pocos metros de distancia, pero los asistentes al acto aseguran que ni se saludaron. La escena fue más que incómoda para todos. Llegó primero Shakira, intentando pasar desapercibida y acompañada por su inseparable hermano Tonino. Minutos después lo hacía Gerard Piqué con su madre, Montserrat Bernabeu. Para esquivar las cámaras que les aguardaban, ambos accedieron al edificio en coche y se saltaron la cola que sí tuvieron que hacer el resto de padres para poder entrar a la función navideña de la escuela.

Adiós a Barcelona

En cuanto la función infantil terminó, el exfutbolista fue el primero en abandonar la escuela y Shakira se quedó unos minutos despidiéndose de parte del personal del colegio. Poco a poco, ya va diciendo adiós a Barcelona, la ciudad que la ha acogido durante más de una década. Esta semana, hemos conocido, por fin, su decisión de mudarse a Miami tras las vacaciones escolares de sus hijos. Que la artista informara de sus planes a Piqué el pasado 30 de noviembre no ha sido casualidad, ya que la expareja acordó por escrito, en una de las cláusulas de su acuerdo, poner fecha límite para que la cantante comunicara su decisión. Shakira esperó al último día para hacerlo, a través de sus abogados.

El acuerdo de separación, al que llegaron a principios de noviembre sobre la custodia de sus hijos y que ha ratificado esta semana la magistrada Regina Selva, ha sido “un convenio muy extenso y complicado, ya que se han tenido que tomar en consideración muchas alternativas, lo que complicó y alargó la negociación”, nos asegura el prestigioso letrado Ramón Tamborero, representante legal de Piqué. “Gerard no quería ser un padre ausente y se han tomado decisiones para que no lo fuera, siempre pensando en el bienestar de sus hijos”, añade. Salvo que existe alguna cláusula un tanto “atípica”, poco más se sabe de los detalles del acuerdo al que han llegado Shakira y Piqué. Desde la propia Administración de Justicia, y no a petición de la expareja, se decidió encriptar la demanda para así evitar filtraciones.

Ambos están deseando seguir su camino por separado. Él con su vida sentimental ya más que rehecha junto a Clara Chía. Shakira, con el corazón en proceso de reconstrucción. La cantante viajó ayer a Cantabria con una amiga para relajarse y surfear, mientras Milan y Sasha están con su padre. Para verla de nuevo enamorada habrá que esperar.