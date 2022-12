Junio de 2020. Shakira y Jennifer Lopez actúan en el descanso de la Super Bowl y dejan al mundo ojiplático con su voz, su ritmo y, sobre todo, su poderío. Dos mujeres, latinas, rugiendo en uno de los mayores eventos deportivos del mundo. También uno de los más televisados, transmitiendo una lección de empoderamiento femenino a todos los rincones del globo. Sin embargo, ahora la actriz y cantante ha puesto peros a lo que fue memorable para la mayoría.

Solo había una objeción posible y era otra actuación, en este caso la de Beyoncé, que en 2016 quitó el hipo en el 'show' del futbol americano reivindicando los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Pero ya otra. Jennifer Lopez confesó este jueves que actuar con la cantante colombiana en aquel escenario "fue la peor ideal del mundo".

Frase lapidaria, pero entendible

Tales palabras son un jarro de agua fría para la de Barranquilla, que en los últimos días atraviesa uno de sus peores momentos: las 'Mamarazzis' de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio de Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, anunciaron el miércoles pasado que Gerard Piqué le habría sido infiel. Ambos anunciaron el sábado su separación tras 12 años de relación y dos hijos en común.

La frase es lapidaria, pero no así su contexto ni su intención. Las hizo en el estreno de su documental 'Halftime', que abrió del Festival de Tribeca en Nueva York. Estará disponible el próximo día 14 de junio en Netflix y en él cuenta cómo se preparó para su presentación del intermedio de la Super Bowl.

"Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco", se quejó la artista del Bronx sobre del poco tiempo que tenían de actuación. "Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile", añadió, tal y como pudieron ver los invitados a la inauguración del festival.

"Que dos personas actúen en la Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue", asegura en el documental. Sin embargo, no por el hecho de compartir escenario con Shakira, sino por haber elegido a dos grandes estrellas latinas para el show. A ella no le gustó, pero el vídeo de la actuación no deja duda alguna que fue un momento glorioso.