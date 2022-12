La decisión de Omar Montes de aceptar la invitación para actuar en el Mundial de Qatar fue bastante criticada. El de Pan Bendito decidió asistir al evento deportivo a apoyar a la selección a pesar de la fuerte polémica que envuelve al país por el tratamiento de los derechos de algunos colectivos.

El pasado miércoles, el artista actuó en Doha y aprovechó para lanzar un reivindicativo discurso en favor de los derechos humanos y a favor de los colectivos discriminados. Al final de su actuación en apoyo a la selección española, y al grito de "Viva el amor y viva España". "Vivan las mujeres, vivan los gitanos y viva el amor libre. Qué cada uno se vaya con quien le de la gana" expresaba entre vítores de los asistentes.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que le costaron un momento de gran tensión en el que incluso pasó "miedo".

El discurso de Omar en el concierto de Qatar que puede hacer que nos vayamos presos pic.twitter.com/tk6iiefyTP — ceciarmy (@ceciarmy) 30 de noviembre de 2022

“No tengo muchas ganas de hablar después de la muerte que me han dado, no estoy muy contento”, comenzaba a la prensa en su llegada a España. "He estado encerrado en un almacén cinco horas, pero por lo menos hemos llegado aquí que es lo importante...Todo el mundo habla mucho y critica mucho, pero hacer, hacen poco. He hecho lo que me ha salido del corazón, simplemente lo que tenía en el corazón lo he dicho, ni más ni menos, no quería ofender a nadie. No me esperaba todo esto ni el lío grande que ha pasado", aseguró visiblemente afectado.

"Yo estuve en un hotel tres días, y un trabajador nos estaba echando una mano allí y después del concierto nos llamó diciendo que no fuéramos más al hotel, que habían ido unos chicos raros preguntando por nosotros. Luego más tarde acabamos yendo al hotel y estuvimos esperando en un almacén dos o tres horas sin poder salir ya que no podía asegurar nuestro bienestar", reveló.