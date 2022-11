A Ricardo Gómez (Collado Villalba, 1994) lo hemos visto crecer en la serie de TVE “Cuéntame...” A Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) la descubrimos en “Merlí” (TV-3, Movistar Plus) y luego en Drama, Benvinguts a la família y la obra de teatro Kassandra. Ahora son ruteros en “La Ruta”, de Atresplayer Premium.

–Ricardo, Àlex Monner y usted soñaron hace años con hacer una serie sobre la Ruta del Bakalao. ¿Cumple esta sus expectativas?

–Ricardo Gómez (R. G.): Sí, lo hablamos cuando rodábamos Vivir sin permiso: “Hace falta una serie de la Ruta”. Y cuatro años después, nos enteramos de que Caballo Films pone en marcha el proyecto y decimos: “Tenemos que estar ahí”. Y nos hacen el casting a los dos. ¡Y nos cogen! Llevábamos años anhelándolo, con lo que vivimos a tope hasta la escena más sencilla sin dar nada por sentado. Otras veces te esfuerzas mucho hasta lograr algo y luego, una vez conseguido, dices: “Ya está”.

–Elisabet Casanovas (E. C.): Además, al ser una historia que va hacia atrás, contar con tres directores da mucho oxígeno. Nos ha dado cierta libertad para olvidar qué les ha pasado antes a los personajes. Hay un trabajo diario y activo.

–A la hora de crear a sus personajes, ¿buscaron el testimonio de algún familiar que vivió el fenómeno?

–R. G.: En el caso de mi familia, no, porque no lo conocían mucho, pero sí he hablado con gente cercana que hacía escapadas exprés de un fin de semana a Valencia. Se cuenta cómo la Ruta se vivía como un lugar al que acudía gente de todo el país y de otros. Gente que quería disfrutar de lo que se estaba viviendo.

–E. C.: Al estar rodando y viviendo en Valencia, era muy fácil acceder a ellos. Todo el mundo conocía la Ruta y estaba vinculado a ella. Nos encontramos con gente que decía: “Lo que daría por volver a vivir eso”. Y otra que lo rechazaba: “De la Ruta ni me habléis”.

–¿Han hecho un trabajo a nivel corporal dependiendo de la droga que consumen sus personajes?

–E. C.: Ese proceso sale de una forma bastante espontánea. Porque el colocón coincide con discotecas. Y la música te acompaña.

–R. G.: Hemos trabajando las diferentes drogas, porque una de las cosas que cuenta la serie es su evolución. El primer capítulo es de 1993, cuando la cocaína está superinstalada y la música que se pincha tiene mucho que ver con su consumo. Los pinchadiscos tenían en cuenta, a la hora de trabajar, la droga que se consumía. Según avanza la serie, la droga más habitual es la mescalina. Sus efectos eran más grupales, de disfrute. Y la música tenía mucho que ver. A nivel interpretativo, no es lo mismo.

–El rodaje creó expectación. ¿Les hace ilusión complacer a ese sector que vivió la Ruta intensamente?

–E. C.: Sí. Ese era uno de los retos. A mí me daba respeto contar algo tan absolutamente local. Yo no soy valenciana, pero Borja [Soler, uno de los directores] es valenciano y ha estado ahí picando piedra e investigando, así que se ha tratado con una dedicación brutal.

–Tras vivir un rodaje como unas colonias juveniles, ¿cómo fue el día después de que se acabara?

–R. G.: Yo lo corté por completo y me fui a México. No quería encerrarme en mi casa y sufrir. Y es que el equipo es espectacular. Se ha involucrado como no había visto nunca en 22 años. Se ha creado una piña. La prueba está en que tenemos un chat... ¡de 120 personas!

–¿Se desprende algún mensaje moral de la serie?

–E. C.: No, solo intenta contar la historia de cinco personas, en un contexto muy bien explicado, que avanzan y hacen lo que pueden.

R. G.: No es moralista, ni romantiza, ni juzga. Tras muchos años de documentación, ficciona una realidad que se vivió. Los personajes no son reales, están inspirados en mucha gente. Y el espectador de 2022 es inteligente, tiene su opinión y toma decisiones.