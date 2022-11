Tras meses de contención, la cantante Shakira ha perdido los nervios en público. ¿El motivo? Ni más ni menos que el reencuentro cara a cara con su ex, Gerard Piqué, días después de firmar los papeles del divorcio y llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos.

El bochornoso momento tuvo lugar en la tarde de este sábado, cuando coincidieron en el partido de uno de sus hijos. En principio, la cantante no tenía intención de asistir al campo, pero finalmente apareció y se encontró con el catalán.

Al parecer, y según apunta el programa del corazón 'Socialite', Piqué y Shakira no se dirigieron la palabra en todo el encuentro, y trataron de no colocarse juntos en las gradas. La sorpresa de la prensa vino cuando la cantante colombiana se acercó a la red que rodea el campo y, mirando hacia la zona donde se encontraba su ex, levantó el dedo corazón disimuladamente.

Desde Telecinco apuntan a que el gesto iba claramente dirigido hacia Piqué, y no hacia la prensa, como se ha especulado en las últimas horas, ya que la cantante siempre se ha mostrado muy amable y colaborativa con los medios de comunicación.