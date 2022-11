La nueva entrega del ‘podcast’ de Corinna Larsen gira en torno a la vida sentimental del rey Juan Carlos I fuera de su matrimonio con la reina Sofía. La empresaria da nombres y apellidos de algunas de las otras amantes de don Juan Carlos y dedica unas palabras a cada una de ellas.

En el podcast tildan al emérito de “golfo”, asegurando que en su larga lista de conquistas hay “actrices, cantantes y bailarinas, españolas y extranjeras”. Todo un harén, vaya. Evidentemente, dichas afirmaciones ya no sorprenden a nadie a estas alturas del cuento. Lo de que Corinna “revisaba documentos nacionales clasificados” a petición de su amigo entrañable, mientras este veía películas del oeste, según afirma ella misma, sin duda nos ha asombrado bastante más.

Pero, volviendo al colorín y a los líos reales, Corinna desgrana la lista de “las otras” y explica que Juan Carlos tenía un “total control” sobre Marta Gayà y que su relación duró más de 20 años, que la fotoperiodista Queca Campillo “conocía todos los secretos de don Juan Carlos” y que de Bárbara Rey sabía “que le pagaron para no revelar nada acerca de su relación”.

Detonante de la ruptura

A esta lista, Corinna añade otro nombre y apellido, hasta ahora desconocido, el de la empresaria valenciana Sol Bacharach, la mujer con la que Juan Carlos mantuvo una relación que se solapó en el tiempo con la de Corinna y que fue el detonante de su ruptura.

La alemana relata con todo detalle cómo el rey le comunicó que se había buscado una nueva amiga cuando ella tuvo que ausentarse un tiempo para cuidar de su padre. También pone sobre la mesa “la oscura historia” de Sandra Mozarowsky, la actriz de 18 años que falleció tras precipitarse desde el balcón de su piso de Madrid, hace más de 40 años. Cuentan los periodistas de la época que Sandra mantenía una amistad especial con don Juan Carlos y que murió embarazada.

Desconocemos si en los cinco capítulos que quedan se revelarán más nombres del listado de amantes, pero en alguna redacción hemos echado en falta algún nombre. ¿Qué hay de la famosa cantante española P. S. C., que ya tuvo que salir al paso de la leyenda que la vinculaba sentimentalmente a don Juan Carlos? ¿Y de la no menos famosa presentadora de televisión A. I.?. ¿Rumores o realidad? Quizás no lo sabremos. También se habló un tiempo de la presunta aventura del emérito con una popularísima modelo italiana afincada en España.

Los ojos de la arriba firmante vieron cómo una vez la susodicha subió muy discretamente al yate Fortuna para visitar al monarca de entonces, un mes de agosto de hace ya 20 años. El rey se encontraba solo en ese momento y su barco, atracado en el puerto de Porto Pi, de Palma de Mallorca.

La visita duró poco más de una hora y existen pruebas gráficas de la entrada y la salida de la modelo al barco real. Lo más curioso de la historia fue que la revista del corazón más importante del país decidió comprar las fotografías del encuentro para guardarlas en un cajón, evitando así su publicación. ¡Ay, si ese cajón hablara…