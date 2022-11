A estas alturas y a falta de 4 días la sorpresa será ver quién actuará finalmente el próximo domingo en la inauguración del Mundial de Fútbol en el estadio Al Bayt de Catar. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de apertura, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, decía ayer Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’. Un nombre más que se caería por tanto, el de la cantante colombiana, que al cierre de estas páginas no había dicho esta boca es mía. La intérprete de ‘Monotonía’ habría tomado esta decisión, aseguraban algunos medios, por las numerosas críticas en redes tras aparecer su nombre entre los artistas que abrirían el Mundial en un país que pierde en derechos humanos por goleada.