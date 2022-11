Los fans de Amaia Montero están muy preocupados. Hace un mes que nada se sabe de la artista después de que el pasado 14 de octubre, protagonizara su última aparición pública en su cuenta de Instagram dónde compartió un extracto de 'En la boca del lobo'.

Unas horas había hecho saltar todas las alarmas tras la publicación de una extraña fotografía en blanco y negro donde se la podía ver despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante preocupante. La imagen iba acompañada de un alarmante texto. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Una publicación que causó un gran revuelo entre sus seguidores más fieles.

Después de este tiempo en silencio su familia se ha pronunciado sobre su estado de salud actual. En su momento, su hermana Idoia dejó claro que Amaia Montero "no está pasando por su mejor momento". Ahora, según ha publicado 'El Español', su entorno asegura que la cantante va mejor y que está bien. Además estaría encontrando en su próximo trabajo musical su mayor refugio y motivación, ya que lo estaría preparando con muchas ganas.

'Socialité' también se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de la cantante y ha averiguado que Amaia se encuentra en Irún, su localidad natal, en compañía de su madre y sus hermanas.