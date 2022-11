La princesa Marta Luisa dejó ayer de representar a la Casa Real de Noruega en una decisión bilateral acordada en medio de la polémica generada por la relación que mantiene con Durek Verrett, un empresario y chamán estadounidense. La princesa “quiere contribuir a una distinción más clara entre sus propias actividades y la conexión con la Casa Real”. Así, con el beneplácito de su padre, el rey Harald V, dejará de desempeñar funciones oficiales. El rey ha decidido que conserve su título de princesa pero deberá abandonar esta distinción en sus canales oficiales y en sus actividades comerciales, con excepción de su perfil de la red social Instagram. Asimismo, Verrett, quien tiene previsto contraer matrimonio con la princesa, no ostentará ningún título ni podrá representar a la Casa Real. Marta Luisa ha compartido en Instagram un vídeo en el que confirma la noticia y asegura que la medida quiere “crear paz”. “Lamento que la princesa ya no represente a la Casa Real (...) pero así son las cosas”, ha trasladado el rey Harald V. “Está claro que los estadounidenses no entienden el significado de esto. No tienen idea de lo que es una Casa Real, así que no es de extrañar que no entendiera”, que debe tomar distancia y desvincular a la familia real de sus actividades comerciales, ha añadido Harald V, quien ha lamentado que Verrett “probablemente pensara que podía hacer cualquier cosa sin que eso nos afectara”.