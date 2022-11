Las redes sociales de Ana Peleteiro son una pequeña puerta a su vida personal. A través de su cuenta de Instagram, la medallista olímpica comparte su faceta más íntima con sus seguidores. Moda, estilo de vida, el crecimiento de su hija o su relación de pareja son algunas de las publicaciones que a menudo publica. Pero este giro que ha dado a su perfil parece no convencer a muchos de sus followers.

Algunos de ellos se lo han hecho saber a la atleta con unos mensajes que parece que no le han hecho demasiada gracia. Cansada de las críticas, la de Ribeira ha decidido hacer públicos los comentarios que recibe de una seguidora en concreto.

"Tengo una seguidora que se aburre demasiado y las dos veces que me ha escrito ha sido para dejarme mensajes de odio", comenta la deportista. "Os dejo las joyitas que me suelta para ver si así se le cae la cara de vergüenza y deja de hacerlo con otras personas", apunta antes de compartir las palabras de la persona en cuestión.

En uno de los mensajes se ve como esta seguidora le reclama que haya abandonado esa faceta más deportista en sus redes sociales. En otro de ellos ataca que esté constantemente hablando de las hijas de su actual pareja. "Eres muy pesada repitiendo siempre lo mismo. Ya nos quedó claro que no son tus hijas y que sois una familia perfecta" escribe.

Pero la cosa no quedó ahí porque también quiso publicar cuál había sido su respuesta al mensaje. "Estoy harta de que la gente aproveche una red social y un perfil privado para atacarme gratuitamente. Ojalá esto se regule algún día" señala Peleteiro.

Una respuesta a la que también ha replicado esta seguidora. "Si no quieres recibir mensaje no te dediques a intentar ser influencer, que te estás lucrando de ello." "Que tengas un parto estupendo y que transmitas al mundo una mejor forma de ser de los gallegos, que así no somos" sentencia.