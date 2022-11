Los40 Music Awards volvieron el viernes por la noche al Wizink Center de Madrid con una gala eterna, de más de cuatro horas, que tuvo momentos para el recuerdo como el sensual baile que se marcó Anitta frente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso (leáse arriba), y un palmarés diplomáticamente muy repartido que aún así coronó a Rosalía. “Tardé tres años en hacer Motomami y dudaba: ‘¿Habrá alguien listo para escucharlo?’ Vaya que sí. Gracias por estar ahí”, dijo al recoger uno de los principales galardones, el de mejor álbum nacional, al que más tarde ha sumó el de mejor gira. También recibió un Golden Music Award.

Rosalía, que también cantó durante la gala, tuvo unas palabras de alabanza a la Balón de Oro Alexia Putellas que, junto a la actriz Paula Echevarría, fue la encargada de entregarle el premio. “¡Qué fuerte, [...], qué fuerte porque yo soy tan fan de Alexia...!, decía emocionada Rosalía. “Yo no sabía que me lo estaba dando Alexia, que es muy fuerte, me acabo de dar cuenta. Que soy muy fan de ella”, dijo la cantante catalana.