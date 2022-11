Una de las empresas que posee se dedica al contenido audiovisual. Por lo tanto, la despedida de Gerard Piqué no iba a ser anodina y estar vacía de simbolismo, alegorías y significado (más o menos evidentes). Sin embargo, quien haya estudiado el último videoclip de Shakira sabrá que la cantante le da unas diez mil vueltas en esto de lanzar sutiles mensajitos o claras indirectas. Muchos se han emocionado con la obra de Piqué, pero para ello era necesario ser culé o aficionado al fútbol; en cambio, para empatizar con la Monotonía de su ex solo hace falta que alguna vez en tu vida te hayan roto el corazón.

De espaldas a los rumores

Ya en la primera escena, contemplamos al defensa del Barça en una azotea (la altura la asociamos al éxito, dominio, poder…) contemplando la ciudad de Barcelona (lo que nos conduce a la reflexión, a tomar perspectiva) con los brazos cruzados y de espaldas a los comentarios, rumores y especulaciones que se escuchan por lo bajo sobre su rendimiento en el terreno de juego. Al presentarse (“Soy Gerard”), el plano general pasa a uno de perfil para identificarlo. En Monotonía, en cambio, basta fijarse en su look (sudadera blanca y un pantalón gris de deporte) para reconocerlo porque es idéntico al que vestía en el videoclip de Me enamoré en el que el futbolista participó en 2017). “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, dice la bachata de la de Barranquilla.

Pasado, presente y futuro

De los 2.17 que dura el vídeo de Piqué, más de un minuto y medio está dedicado a imágenes de cuando era un crío. Se ve a un niño atado a una pelota, muy culé, travieso y provocador. Quizá este aparente exceso de su etapa infantil busca también representar a “ese niño grande” que describen los que lo conocen (y a ese hombre “inmaduro” al que se acogería quien lo ha sufrido como pareja). Ante el Gerard niño, el Gerard adulto se emociona. Los ojos llenos de lágrimas (mira, exactamente igual que los de Shakira cuando se tropieza con quien lo interpreta en el supermercado donde se grabó Monotonía), una mano en la boca para reprimir la emoción y no llegar al llanto y alguna sonrisa cómplice con su miniyo (sigo siendo el mismo).

Las miradas

La transición a la actualidad se percibe porque vemos a Piqué conduciendo. Llega al Camp Nou y el Gerard pequeño y el grande entran al estadio. El adulto camina con las manos en los bolsillos (inactivo) y de espaldas a la cámara (espectador) dando la sensación de que se aleja, se marcha. Se coloca en el centro del campo donde se acostumbra a rendir homenajes y donde se inician los partidos (etapas). Entonces eleva la cabeza y mira al palco presidencial. Y aunque no lo hubiera verbalizado (dice Piqué: “Ya me conocéis, volveré”), visualmente queda clarísimo cuál es su siguiente objetivo (te felicito, que bien actúas…). Casi tan evidente como cuando vemos a Shakira recoger su corazón tras ser chafado y guardarlo en una caja con candado para que nadie más lo dañe. El vídeo acaba con una imagen del pequeño Gerard con la camiseta ‘blaugrana’ quien penetra la cámara con la característica mirada Piqué. Aquella en la que se intuye que el de los ojos azules ya está tramando la próxima jugada. Por su parte, en el desenlace de Monotonía, Shakira sonríe aliviada con ojos aún tristones al poseer de nuevo la llave que abre su corazón.