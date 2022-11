Darren Henley, más conocido como D.H. Peligro, batería de The Dead Kennedys, Red Hot Chili Peppers y Reverden Jones, murió en su casa de Los Ángeles tras un infortunado accidente. El músico, de 63 años de edad, se cayó de espaldas y se golpeó en la cabeza. Murió en el acto. “El batería de Dead Kennedys D.H. Peligro (Darren Henley) falleció en su casa de Los Ángeles ayer, 28 de octubre. Murió por un traumatismo en la cabeza por una caída accidental. Los compromisos que están pendientes se anunciarán en los próximos días. Gracias por sus pensamientos y palabras de consuelo”, ha comunicado la banda The Dead Kennedys. Darren Henley, nacido en Saint Louis (Estados Unidos), se unió a los Dead Kennedys en 1981, donde permaneció hasta la disolución en 1986 de la banda mítica de música punk autora de álbumes como Plastic Disasters, Frankenchrist and Bedtime for Democracy. Los Dead Kennedys y su música políticamente radical irrumpieron en los primeros 80, en un principio influenciados por la primera ola del punk británico.