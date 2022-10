Las cosas continúan complicándosele a Gloria Camila Ortega. La hija del torero está pasando una mala racha en la que está sobrepasada por la situación familiar. Al divorcio de su padre y las últimas y polémicas declaraciones del diestro, tiene que sumar ahora la noticia de que su madre biológica se estaría planteando aparecer públicamente.

Según ha informado Diego Arrabal a través de su canal de Youtube, la mujer, que vive en Colombia, está dispuesta a salir del anonimato y venir a España para reencontrarse con su hija y contar su historia en televisión. De hecho, algunos medios de comunicación españoles ya han recibido llamadas desde Colombia para ofrecerles una entrevista.

Como apunta el paparazzi, no sólo querría conocer a sus hijos, sino que se plantea quedarse en sus vidas.

Por el momento, la joven no se ha pronunciado al respecto pero sí lo hizo en alguna otra ocasión en la que habló sin tapujos sobre su adopción. En una de sus visitas al programa 'Volverte a ver' de Telecinco, calificó su llegada a España con sus padres como "salir de un pozo negro para llegar a una vida llena de luz", y aseguró que no supuso ningún problema que le dijeran que era adoptada. "Me siento querida todo el rato, doy gracias por los padres que me han tocado", comentaba por aquel entonces.

"No conozco a mi familia biológica ni quiero. Mis únicos padres son Rocío Jurado y Ortega Cano", dijo en otra entrevista.