En la madrugada del pasado viernes 21 de octubre Kiko Rivera sufrió un ictus isquémico. Un susto en su salud por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en el en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Cuatro días después recibía y regresaba a su casa para ir recuperándose poco a poco y volver a la su vida cotidiana. Desde la tranquilidad de su hogar, el dj se baría con sus seguidores. "Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mí".

El entorno de Kiko asegura que el dj ha aprendido la lección y que piensa aprovechar esta oportunidad que le ha dado la vida para cuidarse mucho más. Pero según ha publicado en exclusiva el programa 'Fiesta', el músico deberá lidiar con las complicadas secuelas que padece tras el ictus. El periodista Saúl Ortiz asegura que al hijo de Isabel Pantoja "le ha quedado una parálisis facial parcial".

A pesar de haber recibido el alta hospitalaria, el dj estaría necesitando ayuda para realizar las actividades de la vida diaria como andar, comer o asearse, señalan desde el espacio de Telecinco.

Aunque está rodeado de su familia y amigos, Kiko Rivera se ha mostrado bastante "triste" en sus escasas apariciones en redes sociales. "He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma. Para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre" señalaba en una de sus últimas publicaciones.