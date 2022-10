Kiko Rivera ya descansa en su casa tras recibir el alta hospitalaria unos días después de haber sufrido un ictus. El hijo de Isabel Pantoja se encuentra recuperándose después del susto que sufrió hace tan solo unos días.

Su salud evoluciona favorablemente pero necesita mucho reposo y descanso. Es importante que ahora esté tranquilo y no sufra ningún sobresalto, por ese motivo, ha hecho un desesperado llamamiento a los medios de comunicación que hacen guardia frente a su casa.

"Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones, no inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar", le pide a los periodistas

"Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus, respétenme y déjenme recuperarme. Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor", terminaba el mensaje, dejando claro que no va a recibir ninguna de las visitas que está esperando la prensa,