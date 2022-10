Rebeca Stones arrasa en redes sociales. La viguesa acumula casi 800 mil de seguidores en Instagram y con sólo 22 años ya ha publicado cinco libros. La joven arrasa con su contenido enfocado a los viajes, la moda y la literatura.

Se podría decir que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como sentimental. Hace un año que comenzó una relación con un joven con el que no ha dejado de dar grandes pasos. Tan sólo unos meses después de anunciar que se iban a vivir juntos, la pareja acaba de comunicar que ha decidido ampliar la familia.

"Hace un año de aquella primera cita en la playa. Tú, el mar y yo. Si me hubiesen dicho todo lo que nos depararía la vida, no me lo hubiese creído. No te esperaba y ahora te has convertido en mi hogar" comienza escribiendo la influencer en su post.

"Me encanta como me amas y me encanta amarte como lo hago. Me encanta que ninguno de los dos tenga miedo y que ambos caminemos siempre en la misma dirección. Hace unas semanas dimos un paso más hacia el futuro con el que siempre soñamos. Hoy ya no somos solo dos. Feliz aniversario, mi amor. Y bienvenidas a nuestra familia, Miel y Limón" anuncia.

La pareja más instagrameable de Vigo ha decidido adoptar a Miel y Limón, dos gatitos con los que continúan construyendo su vida juntos.

Como ella misma ha contado a través de sus historias de Instagram, han decidido adoptarlos. Rebeca y su novio llevaban tiempo queriendo ampliar la familia y cuando se enteraron de que cinco gatitos habían sido abandonados y no se lo pensaron y decidieron quedarse con dos de ellos.

"Estamos pletóricos de felicidades", afirmó la joven mientras animaba a todos sus seguidores a que adopten y no compren a sus mascotas.