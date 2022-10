El año más negro de la vida de la cantante Shakira está casi llegando a su fin. Y la colombiana despedirá el 2022 con un nuevo tema que promete ser toda una declaración de intenciones contra su ya exmarido, Piqué. O por lo menos eso es con lo que está jugando la artista, que ya ha compartido algún adelanto de la nueva canción en sus redes sociales.

El tema, que se llama "Monotonía" es en colaboración con el cantante urbano Ozuna y se estrenará el próximo día 19. "No fue culpa tuya ni tampoco mía", dice una de las estrofas del estribillo que la cantante ha compartido por activa y por pasiva para que entendamos la referencia hacia su expareja. Además, la canción suele ir acompañada de una imagen donde una daga atraviesa un corazón ensangrentado.

Su éxito anterior, la canción "Te felicito", que canta junto al novio de Rosalía, Rauw Alejandro, se ha convertido en la canción del año. Y pese a que se lanzó antes de que se diese a conocer la ruptura, la letra no deja lugar a dudas. "Me lo advirtieron pero no hice caso", dijo la cantante, que ahora piensa seguir desgranando sus intimidades en forma de estrofa.

Las noticias sobre la relación de Piqué y su nueva pareja continúan abriendo todos los programas del corazón, y más recientemente, cuando se han difundido unos vídeos de la "madrastra" disfrutando con los hijos de la expareja. Algo que podría haber sentado muy mal a Shakira, que ha compartido un vídeo muy tétrico en redes.

En este video la colombiana aparece cantando su nuevo tema, pero su cara no deja lugar a dudas y sus ojos trasmiten una tristeza que no ha pasado desapercibida entre sus fans. "Levanta la cabeza y sigue brillando" o "No vale la pena ese tipo" son algunos de los comentarios que abundan en su última publicación de Instagram.