No hay paz para los malvados. Que se lo digan a Íñigo Onieva, al que no paran de salirle presuntas amantes. Mientras Tamara Falcó ha ganado popularidad y se "corona" como la mejor parada de esta mediática ruptura, el empresario continúan escondido entre las faldas de su familia y todavía no ha dado la cara ante la prensa.

Pero es que a Onieva no paran de crecerle los enanos, porque cada semana aparecen nuevas pistas, testimonios e incluso vídeos -algunos de carácter sexual- que no hacen más que seguir enterrando su figura pública. La última joven que ha sacado a la luz mensajes comprometedores con Íñigo es una conocida creadora de contenido gallega, que además ha participado en una de las últimas ediciones del reallity 'La isla de las tentaciones'. El desplante de Tamara Falcó a 'El Hormiguero': entra en 'Sálvame' y se disculpa con el programa por "no haberles creído" Se trata de Carolina Moura, una joven de 23 años que se ha hecho muy popular en las redes sociales -especialmente en TikTok- por su simpatía, su humor y su estilo. Aunque en su presentación como tentadora del famoso reallity de Telecinco se definió como azafata de vuelo, en la actualidad los números que maneja en redes han hecho que pueda dedicarse a ello completamente: acumula 109.000 seguidores en Instagram y 850.000 en TikTok. La joven gallega publicó en las últimas horas un vídeo en el que explicaba lo sorprendida que estaba al descubrir que el ex de Tamara Falcó le había escrito en alguna ocasión por Instagram para ligar con ella. @carolynnna Yo flipo filipinos IG// Carolynmoura ♬ Sex And The City - Main Theme - Geek Music La tiktoker explicó que había entrado en el perfil de Onieva para "ponerle cara", ya que estos días no para de salir en la tele por el asunto de la infidelidad. Una vez en su perfil vio que Íñigo la seguía, aunque ella a él no porque no lo conocía en persona. El culmen de la sorpresa vino cuando Carolina entró en el apartado de mensajes, "por curiosidad", dijo, y descubrió que Onieva le había escrito en bastantes ocasiones y con mensajes en los que salta a la vista que quería ligar con ella. "Muy guapa" o "Te queda fenomenal el corte de pelo" son solo algunos de los mensajes que le dedicó el empresario. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina (@carolynmoura) La joven nunca contestó a los mensajes y además, restringió las interacciones que Onieva podía tener con su perfil de Instagram porque, al parecer, le escribía demasiado. Carolina ha querido mandar un mensaje de apoyo a Falcó: "Mira, Tamara, más vale sola que mal acompañada. Porque solo Dios sabe cuántas más habrá", sentenciaba la joven gallega. Moura también mandó un mensaje a Íñigo: "Si tienes novia y tenéis una relación cerrada, ¿Qué haces escribiéndole a tías así? No es para hacerte su amigo, yo sé que no. Todos sabemos que no", zanjaba la televisiva.