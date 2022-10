La súper conocida influencer María Pombo ha vuelto a ser objeto de burlas en las redes sociales. La madrileña ha enfadado al sector sanitario tras recomendar un remedio casero con el que eliminar el acné, una peligrosa práctica que ha sido rechazada de lleno por profesionales del sector.

Todo sucedía esta hace un par de días, cuando la menor de las Pombo subía unas historias a Instagram donde pedía ayuda para eliminar, antes de que llegase la noche, un grano de grandes dimensiones que le había salido en la frente. Al parecer, María tenía que acudir a la gala Forbes ese mismo día, y no quería aparecer en las fotos con el incómodo "amigo" en la frente. Hasta aquí, todo correcto.

El problema es que María pidió a sus seguidores que le dieran algún remedio milagroso con el que eliminar el acné de la noche a la mañana, algo que como todos sabemos, es prácticamente imposible. Algunos de sus seguidores le recomendaron triturar un Ibuprofeno y ponérselo en la frente, justo encima del grano. Ni corta ni perezosa, la influencer se aplicó el cuento y tras unos minutos de espera apareció ante la cámara con el "remedio" en la cara, porque, de todos los consejos que le habían dado ese le había parecido "el más lógico"

Las críticas, como era de esperar, no tardaron en aparecer. No solo por parte de farmacéuticos y otros sanitarios, sino por parte de muchos de los internautas. Algunos profesionales tacharon la practica de peligrosa, asegurando que ese "remedio" no supondría ninguna mejora, es más, era probable que le provocase manchas y alguna rojez.

Los profesionales han coincidido en que, para prevenir el acné, lo mejor es lavarse bien la cara y utilizar productos específicos recomendados por dermatólogos.

Por si alguien tenía alguna duda al respecto, María reapareció por la noche en Instagram explicando que el Ibuprofeno no había servido para nada.