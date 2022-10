"¡Como dos gotas de agua!", es la impresión que más se repite en los comentarios de la última publicación de la actriz María Castro, que ha logrado encontrar a su "media naranja" en pleno centro de Pamplona, donde se encuentra realizando uno de sus últimos trabajos.

La actriz ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores al compartir una imagen con esta chica, que se llama Ana y que tiene 37 años, casi la misma edad que la actriz, que tiene 40. Y es que el parecido es innegable, de hecho algunos amigos de Castro han comentado en la publicación asegurando que han tenido que mirar dos veces la foto para reconocer a la famosa. "¡Separadas al nacer!", comentaba Paula Echevarría, o "Es muy fuerte el parecido. ¡Yo la habría saludado!", decía Máximo Huerta.

"Dicen que todos tenemos un doble… lo que no sabía es q me lo iba a encontrar sin buscarlo y tan “relativamente cerca”… en Pamplona!", dice la actriz, que asegura que al ver a la joven "casi me da un pasmo".

Además, no solo es lo físico, sino que ambas comparten muchas otras cosas: "Mismo pelo, mismo rizo y color, misma sonrisa, misma altura y tipo, casi misma edad (37 años ella, 40 yo), dos hijos ambas, y mismos estudios universitarios (profes de educación física)…Y me da, por el rato que pude hablar con ella, que misma inagotable energía!" explica María.

Para más coincidencias la chica se llama Ana, que es el nombre del personaje que la actriz interpreta en la función en la que está trabajando en la actualidad.