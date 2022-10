A estas alturas no hay nadie que no se haya enterado del drama de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La ex pareja se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la mayoría de los medios de comunicación. Sus comportamientos y declaraciones se miden al milímetro y, aunque el empresario todavía no se ha pronunciado, su protagonismo es máximo.