Sólo unos días después de que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaran su separación, salen a la luz los motivos que podrían estar detrás de esta decisión. Según ha publicado la revista 'Lecturas' en exclusiva, el corazón de la influencer podría estar ocupado por otro hombre. Su nueva ilusión no sería otro que Alberto Redondo Jiménez, conocido popularmente como Míster Jägger.

El youtuber y la influencer se conocieron hace unos meses y la conexión en entre ellos pudo haber provocado el fin del matrimonio. Su primer encuentro fue en una entrega de premios pero luego compartieron un divertido momento público en el programa que el youtuber conduce en 'Amazon Primer'.

El pasado mes de abril, Laura Escanes fue entrevistada por Jägger en 'Esto es un late' después de ser premiada en los 'premios Ídolo'. En el encuentro la todavía mujer de Risto fue alabada por los presentadores, que destacaron su capacidad de reírse de sí misma. De hecho, hablaron de Risto Mejide, sacando el tema del meme en el que la influencer felicitaba al publicista por el Día del Padre como respuesta a todos los que durante años que han pretendido ofenderla por la diferencia de edad que existe entre ambos. "Fue un movimiento maestro", comentaba Mr. Jägger.

En ese momento nada hacía presagiar que entre ellos hubiera algo más que una relación profesional. De hecho, fue la otra presentadora quien condujo casi toda la entrevista ante los silencios incómodos del madrileño.

La influencer ha querido salir a desmentir estas informaciones. A través de 'La Razón' cuenta que está cansada de que se hable de su vida privada y asegura no estar en una relación. "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada".