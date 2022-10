¿Han roto Antonio David y Marta Riesco? La pregunta se repetía entre los seguidores de esta historia durante las últimas jornadas. Y no es para menos, porque si algo ha caracterizado la relación del exmarido de Rocío Carrasco y la periodista han sido las idas y venidos. El romance se inicio de manera paralela al matrimonio de Flores con Olga Moreno, algo que de cara a la opinión pública ya lo tiñó de especulaciones.

Marta Riesco durante este tiempo se ha debatido entre defender a capa y espada a su pareja de los hechos de la hija de Rocío Jurado demostró en "Rocío, contar la verdad para seguir viva" y más recientemente en "En el nombre de Rocío" y algunas decepciones con Antonio David. Tan solo hay que recordar el disgusto de la periodista en su último cumpleaños y que, en aquel momento, hacía terminar la relación.

Pero la situación parece haberse reconducido y ahora es el exguardia civil el que proclama a los cuatro vientos su amor por Marta. "Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti" comienza Antonio David en su declaración vía Instagram.

Una declaración de amor que daba cabida también a un agradecimiento por cómo se ha comportado la periodista durante estos meses en los que no se ha separado ni un solo momento de su lado: "Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mi".

"Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú @marta.riesco. Te amo" terminaba escribiendo Antonio David dejando claro sus sentimientos hacia Marta, la mujer que ahora está a su lado y que ha demostrado estar de lo más enamorada que nadie.