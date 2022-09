Dan vida a las dos amigas más tradicionales de las cinco. Porque tienen familia e hijos dentro de una familia convencional (otra de ellas, Alma, busca un bebé, pero su pareja es una mujer) y son las menos dadas a las locuras. Al menos hasta que emprenden el viaje anual de amigas, que en esta ocasión será muy diferente porque una de las cinco tiene cáncer. Itsaso Arana (Reyes de la noche, La virgen de agosto) es Sara y María Rodríguez Soto (Los Herederos de la tierra), Carol. Ambas han utilizado métodos diferentes para construir sus personajes (buscando en su interior, una. Alejándolo de ella, la otra), pero han logrado darles mucha verdad. Una verdad que exige Las de la última fila, esta serie dramática y a la vez gamberra en la que Daniel Sánchez Arévalo quería sumergirse en un universo femenino. La estrenó Netflix el pasado viernes.

–Impacta, y emociona profundamente, la imagen inicial de las cinco amigas rapándose el pelo. ¿Fue duro hacerlo?

–María Rodríguez Soto: De inicio fue duro. Para mí fue más pensarlo que luego hacerlo. La idea de raparme delante de las cámaras sin saber cómo voy a quedar... Pero cuando lo hice lo acabé disfrutando.

–Itsaso Arana: Sí. En parte es liberador, te expone mucho. Yo me sentía otra. Me pareció supertransformador. El personaje que haces en el mundo cambia, porque o es supermoda o está estigmatizado o ideologizado. El rapado es una declaración de intenciones. Y es curioso que te toque hacerlo para tu trabajo.

–También les habrá ayudado mucho a componer el personaje.

–M. R. S.: Sí, es como impulso.

–I. A.: Y es como que ya no hay vuelta atrás. ¡No nos iban a echar tras la rapada! Es como el chapuzón: ahora voy para adelante y de aquí no me saca nada.

–Sus personajes son las más tradicionales: tienen marido e hijos. ¿Qué les gusta y no de ellas?

–M. R. S. : A mí de Carol me encanta las contradicciones que tiene, porque eso la hace muy rica y la puedes explorar muchísimo. Y lo que no me gusta de ella es que es bastante influenciable.

–I. A. : A mí Sara me cae superbién. Le tengo mucha ternura. Es superempática y cuidadora.

–Son personajes muy reales. Me imagino que ustedes echaron mano de emociones y recuerdos.

–M. R. S. : Para crear mi personaje yo me suelo alejar mucho de mí misma porque no me sirve desde mis recuerdos y de mis emociones.

–I. A.: Yo en cambio sí que siento que el personaje estaba muy cerca y he puesto muchas experiencias personales ahí.

–Está muy bien que no se desvele cuál de las cinco amigas tiene cáncer, porque ellas habían pactado no hablar de ello, y se juegue con el espectador hasta el final.

–M. R. S.: Es muy interesante. También para las actrices. Porque el hecho de que no supiéramos ninguna de nosotras cuál era la enferma...

–¿Cómo? ¿No lo sabían?

–Solo lo supimos justo la semana que tocaba grabarlo. Al principio era raro, pero luego piensas que está bien. Porque, si no, habríamos sido condescendientes o habríamos tratado diferente al personaje enfermo. Es una apuesta más de la serie.