Hoy se cumplen dos años desde que Aless Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, falleció a causa de un cáncer. Una fecha marcada en el calendario de la presentadora que todavía sigue luchando con el duelo de su ausencia.

Las redes sociales de Ana Obregón se han convertido en una ventana al mundo en la que la actriz escribe a su hijo y le recuerda constantemente y en una fecha tan señalada no podía ser menos. Le ha escrito una desgarradora carta que han compartido con todos sus seguidores junto a un emotivo vídeo cargado de recuerdos juntos.

La presentadora ha plasmado por todo lo que está pasando en una sentida carta que ha escrito para este segundo aniversario.

"Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, existo…Pero yo no soy la víctima, la víctima eres tú."

"Me rompe tu ausencia, la rabia , la injusticia, la tristeza , la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar." confiesa.

No ha querido perder la ocasión para elogiar la forma de ser de su hijo: "Desbordabas tanto amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante iluminándonos a todos los que estábamos a tu alrededor. Un futuro que el Puto cáncer te arrebató."

La presentadora ha aprovechado para pedirle disculpas por su sufrimiento y por darle las gracias por dejarle un legado que la ayuda a seguir con su día a día. "Papá y yo seguimos tu legado con tu Fundación para investigar el cáncer y ayudar a los demás. Esa es mi única ilusión en este momento."

"Mientras tanto seguiré abrazándote en mis sueños y perdonándome la vida cada día con tu ejemplo de valentía. Te echo tanto de menos...Eres el amor de mi vida, por favor no lo olvides nunca. Eternamente juntos" termina.