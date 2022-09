Quevedo, uno de los artistas del momento cuya canción BZRP Music Sessions Vol. 52 (también conocida popularmente como “Quédate”) se ha convertido en la canción del verano, ha revelado que tiene “bastante aborrecida” la canción y reconoce tener “un sentimiento de amor-odio”. Durante una entrevista en El Hormiguero, el artista canario de 20 años explicó que en su casa siempre hubo mucha música. “Cuando empecé a crecer, con 13 o 14 años, empecé a escribir mis cosas. Al tiempo empecé a seguir las batallas de gallos y ahí empecé a improvisar. Lo hacía para mí y para desahogarme”. Fue en la pandemia cuando decidió perseguir su sueño: “En la cuarentena me cansé de hacer cosas que no me motivaban y de estar un poco infeliz”. Además, tras dejar la universidad, compaginó sus primeros pasos en la música con un trabajo como albañil: “Fue una época muy loca. Entraba a las 08.00 y salía a las 16.00, y nos íbamos a grabar toda la noche”.